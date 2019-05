SRC Research bestätigt die Kaufempfehlung für UBM und auch das Kursziel in Höhe von 50,0 Euro. Die Zahlen des ersten Quartals fielen wie erwartet aus, weshalb die Analysten ihre GuV-Schätzungen unverändert lassen. Das Unternehmen habe ebenfalls die Guidance einer Wiederholung des Rekordjahres 2018 noch einmal bestätigt. Nach einem zurückhaltenden ersten Halbjahr soll das zweite Halbjahr deutlich besser ausfallen, da die Projektfertigstellungen überwiegend im zweiten Halbjahr stattfinden werden, heißt es seitens der Analysten. Die Pipeline für die nächsten vier Jahre liege unverändert bei 1,8 Mrd. Euro und könnte in den kommenden Quartalen ausgebaut werden. Der Verkaufsstatus der in 2019 und 2020 fertigzustellenden ...

