ERFURT (dpa-AFX) - Amazon will bis Jahresende ein Verteilzentrum für Päckchen und Pakete am Stadtrand von Erfurt errichten. Über das Projekt der großen Internet-Handelsplattform soll am Mittwoch (12.30 Uhr) auf der Baustelle informiert werden. Mit dem Standort in Thüringen werde das bestehende Logistiknetzwerk des Unternehmens ergänzt. Beliefert werde das Verteilzentrum von den europäischen Amazon-Logistikstandorten. In den vergangenen Jahren hatten mehrere Online-Händler, darunter Zalando , Logistikzentren in und um Erfurt errichtet und Hunderte Arbeitsplätze geschaffen./ro/DP/stw

