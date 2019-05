Ascend Performance Materials, einer der größten vollständig integrierten Produzenten von Polyamid-66-Harzen, hat kürzlich auf der Chinaplas 2019 eine Präsentation zu PA66-Lösungen für Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles, EV) gehalten. Der Schwerpunkt der Präsentation lag auf der Verbesserung der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung von Elektrofahrzeugen mit PA66.

Ascend's Ian van Duijvenboode and Edward Wan present at Chinaplas on PA66 solutions to improve safety, reliability and performance in electric vehicles. (Photo: Business Wire)

Die Präsentation ist die neueste Demonstration der zunehmenden Präsenz von Ascend in Asien. Im vergangenen Herbst stärkte das Unternehmen seine Führungsrolle in der Region mit der Einstellung von Dr. Kevin Wu als Regionalleiter für den Raum Asien-Pazifik.

Die globalen Verkäufe von Elektrofahrzeugen nahmen im letzten Jahr um 62 Prozent zu, wobei über die Hälfte der 2018 verkauften Elektrofahrzeuge auf China entfielen. Elektrofahrzeuge hinken Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren jedoch weiterhin hinterher, insbesondere aufgrund von Bedenken hinsichtlich Reichweite und Sicherheit.

"China ist derzeit der größte Markt für Elektrofahrzeuge und ist führend beim Trend hin zum Wechsel von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Die Technologie entwickelt sich jedoch immer weiter die Verbraucher erwarten bei EVs mehr in den Bereichen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung. Wenn die Einführung von EVs fortschreiten soll, müssen wir diesen Erwartungen gerecht werden und unsere Kunden in China und in ganz Asien unterstützen", so Wu, geschäftsführender Vizepräsident von Ascend und Geschäftsleiter für den Raum Asien-Pazifik.

Das Unternehmen bietet eine Reihe von Vydyne-PA66-Lösungen für EVs an von der korrosionsbeständigen J-Serie für elektrische Steckverbinder bis hin zu den schlagzäh modifizierten Abstufungen, die die Batteriezellen von EVs vor Einstichen schützen.

"PA66 ist ein ausgezeichnetes Material für leichteres Gewicht, Batterieschutz und -kühlung sowie schnell ladende Anwendungen. Unser PA66 wird derzeit in gewerblich genutzten EVs genutzt, die regelmäßiger und kontinuierlicher genutzt werden als private Fahrzeuge", sagte Wu weiter.

Um mit den Kunden besser kommunizieren zu können, startete Ascend kürzlich seine Website in der Landessprache ascendpm.com.cn. Das Unternehmen hat außerdem einen speziellen WeChat-Account eingerichtet (Ascend Performance Materials).

Die EV-Präsentation ist auf der Website des Unternehmens unter ascendmaterials.com/EVverfügbar.

