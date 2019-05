Da ich überlegt hatte, zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung (HV) von Steinhoff (= "Steinhoff International Holdings") in Amsterdam zu reisen, hatte ich mir den dafür ursprünglich geplanten Termin 7. Juni 2019 im Kalender notiert. Doch seit einiger Zeit steht im Finanzkalender von Steinhoff bekanntlich "TBC", was den Termin der kommenden Hauptversammlung betrifft - "to be confirmed". Sprich, der Termin ist noch offen! Das interpretiere ich so, dass der Termin 7. Juni zurückgezogen worden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...