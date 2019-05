Wessen Gedanken nach Feierabend andauernd um die Arbeit kreisen, hat ein Problem. Ein Hirnforscher erklärt, wieso Stress eigentlich etwas Gutes ist und warum wir am Bauchumfang ablesen können, wie viel Stress jemand hat.

WirtschaftsWoche: Herr Peters, in unserer Arbeitswelt hat Stress heute fast etwas Heroisches. Wir denken beispielsweise an Manager, die von Termin zu Termin hetzen und die Unternehmensgeschicke lenken oder an Banker, die... Achim Peters: Da muss ich gleich einhaken. Wer übergeschäftig durch das Unternehmen hetzt, erweckt zwar einen heroischen Eindruck, aber der hat noch keinen echten Stress. Manager und Banker arbeiten sehr viel, aber viel Arbeit allein verursacht noch keinen Stress. Doch wenn sie Geschäftsentscheidungen treffen müssen, in denen es um viel geht, und sie nicht wissen, was richtig ist, dann verspüren sie Unsicherheit. Unsicherheit ist ein Gefühl, ein rein subjektives Erlebnis. Es gibt verschiedene Handlungsoptionen und wir wissen nicht, welche wir wählen sollen, um unser physisches, psychisches oder soziales Wohlbefinden zu sichern. Aus der Unsicherheit, wenn man nur wenig aussichtsreiche Handlungsoptionen hat, resultiert Stress. So ist es häufig im Leben von Leiharbeitern, prekären Arbeitskräften, Arbeitslosen. Managern und Bankern geht es da besser, denn sie wissen häufiger, wie sie vorgehen wollen und kennen oft ihre Optionen sehr gut. Sie verspüren insgesamt weniger Unsicherheit und damit weniger Stress.

Also täuscht auch der Eindruck, dass wir in besonders stressigen Zeiten leben? "Die Krankenkassen verzeichnen seit 15 Jahren eine Zunahme stressbedingter Krankschreibungen", heißt es beispielsweise im Stressreport der Techniker Krankenkasse.Nein, diese Daten sind schon valide. In unserer modernen Gesellschaft sind die Grundbedürfnisse für die meisten Menschen zwar weitestgehend abgesichert: Wir haben genug Nahrungsmittel, sind sozial- und krankenversichert und verfügen über ein funktionierendes Infrastrukturnetz. Existenzielle Bedrohungen verspüren wir also nicht. Gleichzeitig steigt das subjektive Gefühl der Unsicherheit. Das spiegelt sich an der Zunahme der sogenannten Zivilisationskrankheiten wider: Depressionen, Burnout, Herzinfarkte, Adipositas, Typ-2-Diabetes mellitus. Das sind alles körperliche Ausdrücke von Unsicherheit.

Laut einem Bericht, den die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Baua) Ende vergangenen Jahres veröffentlichte, fielen 2007 48 Millionen Krankheitstage wegen psychischer Leiden an, 2017 waren es mit 107 Millionen mehr als doppelt so viele. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?Das ist vor allem ein Ausdruck der zunehmenden sozialen Ungleichheit. Die ist ein Hauptfaktor für Unsicherheit. Das Problem ist, dass heute bis in weite Teile der Mittelschicht hinein eine Unsicherheit herrscht, die früher nur in den untersten Schichten aufzufinden war.

Die Autoren schätzen, dass damit Produktionsausfälle im Wert von 12,2 Milliarden Euro einhergehen. Wie lässt sich der Arbeitsalltag gestalten, damit er weniger Unsicherheit schafft und damit weniger Stresserkrankungen?Eine soziale Personalpolitik würde helfen. Unbefristete Verträge geben Sicherheit, die Kernarbeitszeiten sollten eingehalten werden, damit Arbeitnehmer in Bezug auf ...

