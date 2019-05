Der Batterie-Hersteller Varta AG hat einen Vertrag zum Erwerb des in Europa angesiedelten Varta Consumer Batteries Geschäfts von der US-amerikanischen Energizer Holdings, Inc. unterzeichnet. Zu Varta Consumer Batteries gehört eine Vielzahl von Ländergesellschaften mit dem Hauptproduktionsstandort in Dischingen, Deutschland. Der erwartete Netto-Kaufpreis für Varta Consumer Batteries liegt bei rund 100 Mio. Euro. Dieser wird erst mit dem Abschluss des Unternehmenskaufs endgültig feststehen. Die Transaktion ist vollständig über Finanzierungszusagen der Konsortialbanken abgesichert, heißt es. Varta Consumer Batteries ist einer der europaweit führenden Hersteller von Consumer Gerätebatterien. Zum Produktportfolio zählen Batterien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...