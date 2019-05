Außenminister Maas lädt 29 Länder Lateinamerikas zu einer großen Konferenz ein. Nur ein Land nicht: Venezuela. Maduros Vize-Außenminister will die Wogen nun glätten.

Die venezolanische Regierung von Präsident Nicolás Maduro wirft Deutschland zwar weiter Einmischung in innere Angelegenheiten vor, wirbt aber trotzdem für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern. "Die Beziehungen zwischen Deutschland und Venezuela befinden sich in der Tat in einer Krise", sagte Vize-Außenminister Yván Gil der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag während seines Besuchs in Berlin. "Trotzdem sind wir immer zu Gesprächen bereit." Er forderte "Beziehungen des gegenseitigen Respekts".

In Venezuela tobt seit Januar ein Machtkampf zwischen Maduro und dem selbst ernannten Übergangspräsidenten ...

