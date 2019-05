Ursprünglich wollte man schon gestern zu einer Vereinbarung über die Zusammensetzung des EU-Kommissariats kommen. Von wegen: Das neue und bunte Europa sagt dazu nein. Alle bisher gehandelten Namen erhielten gestern ein Fragezeichen. Auch der deutsche Kandidat Weber, wofür sich die Bundeskanzlerin stark machte und in dieser Frage ebenfalls vor einer Niederlage steht. Dafür steigen die Chancen von Jens Weidmann als Chef der EZB, was ein klar positives Signal wäre. Konkretisiert sich diese Sicht, entsteht daraus für die Börsen ein klar positives Signal. Als Termin für eine Euro-Einigung wurde der 21.6. genannt, was jedoch nur für die EU-Spitze gilt. Die Entscheidung über die EZB-Spitze ist noch nicht terminiert.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info