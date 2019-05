Die Frauenquote erweist sich in Berlin als Fehlgriff. Zwei Parteisekretärinnen leisten sich am gleichen Tag aus gleichem Grund entscheidende Fehler, die eine Abwahl über kurz oder lang erzwingen. Die dritte versucht das Beste daraus zu machen und tritt ebenfalls daneben. Weil ihre designierte Nachfolgerin nicht mehr zu halten ist, will die Bundeskanzlerin bis 2021 im Amt bleiben, was noch fataler wäre. Das ergibt in der deutschen Politikszene umfangreiche Veränderungen und nachhaltige Konsequenzen. Alle drei Posten stehen zur Disposition und sind keine Personal- sondern eine Sachfrage. Wie die deutsche Öffentlichkeit damit umgeht, wird mithin spannend.



