Die Nr. 3 im deutschen Telekommarkt, Telefonica Deutschland, stürzte gestern auf den tiefsten Stand. Was steckt dahinter? Die sehr hohen Lizenzen, in der Summe mehr als 6 Mrd. Euro, decken sich bei Telefonica D. nicht mit den Kosten oder auch der möglichen Finanzierung des Netzes. Dann müssen die Spanier entscheiden, ob und wie sie aufgeben oder aber einen Partner suchen. 7,7 Mrd. Euro Marktwert sind für die Kundenzahl sehr wenig. Dafür aber wohl nicht rentabel zu führen. Ist eine Fusion oder eine Übernahme angedacht? Das ist im Moment das Telekom-Rätsel in Frankfurt. Wir empfehlen, dies sehr genau zu verfolgen, denn die spanische Mutter ist für jede Vereinbarung gut bzw. dazu bereit. Hier entsteht demnächst eine interessante Comebackstory.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info