Soda Stream hat prominente Unterstützung für ihre Aktion gegen Plastikflaschen erhalten: Arnold "der Terminator" Schwarzenegger trat gemeinsam mit Geschäftsführer Ferdinand Barchhahn beim R20 Austrian Word Summit auf."Plastikmüll ist eine der wichtigsten globalen Bedrohungen. Wenn es nicht gelingt, rasch und wirkungsvoll Maßnahmen gegen die Flut an Plastikmüll zu ergreifen, dann werden wir darin untergehen." Arnold Schwarzenegger will gemeinsam mit Ferdinand Barckhahn, Geschäftsführer von Soda Stream Deutschland, Österreich, Schweiz will Schwarzenegger den weltweiten Kampf gegen Plastikmüll verstärkt ...

