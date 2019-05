Bonn (ots) - Vier Politiker, die aktuell für verschiedene Fraktionen im Bundestag sitzen, wurden kürzlich in das Kuratorium des Bündnisses "Aktion Deutschland Hilft" berufen. "Wir freuen uns, vier neue Kuratoriumsmitglieder begrüßen zu dürfen, die mit ihrer Person und ihrem Lebenslauf wertvolles Engagement und Expertise in das Bündnis einbringen werden", betont Manuela Roßbach, Geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft". Alle neuen Kuratoriumsmitglieder sind auch Mitglieder im Bundestagsausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" engagiert sich seit 2001 im Bereich der humanitären Hilfe, indem es im Katastrophenfall die Kräfte ihrer 23 Mitgliedsorganisationen bündelt und dadurch schnell und effektiv Hilfe für Menschen in Not leisten kann.



Zu den vier neuen Kuratoriumsmitgliedern gehören: Frau Aydan Özoguz, die SPD Politikerin ist u.a. Berichterstatterin für die Länder/Regionen Türkei, Afghanistan und Nordamerika und zuständig für Themen im Bereich Flucht und Migration. Herr Kai Gehring, der Politiker sitzt für B90/die Grünen im Bundestag und ist u.a. Obmann im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Des Weiteren Frau Dr. Bärbel Kofler, ebenfalls SPD Politikerin, war u.a. langjähriges Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (AWZ) sowie Frau Gyde Jensen, die FDP-Politikerin ist seit 2018 Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe.



Das Kuratorium von "Aktion Deutschland Hilft" besteht derzeit aus insgesamt 25 Mitgliedern. Die Vertreter aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft kommen einmal im Jahr zusammen, um sich unter dem Vorsitz von Heiko Maas, Bundesminister des Auswärtigen, über relevante Themen der humanitären Hilfe und die Aufgaben des Bündnisses auszutauschen.



Eine vollständige Liste aller Kuratoriumsmitglieder finden Sie hier: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de/kuratorium



Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.



"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenrat zertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.de



OTS: Aktion Deutschland Hilft e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/50116 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_50116.rss2



Pressekontakt: Aktion Deutschland Hilft e.V. Tel.: 0228/ 242 92 - 222 Fax: 0228/ 242 92 - 199 E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.de