Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Blutkrebs-Wirkstoffkandidaten MOR208 an eine längere Behandlungszeit und einen höheren Marktanteil angepasst, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies führe zu deutlich höheren mittelfristigen Gewinnerwartungen, das am Kapitalwert festgemachte Kursziel bleibe aber dennoch unverändert. Neue Kurstreiber könnten im Juni von der Medizinkonferenz in Lugano kommen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2019 / 11:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-05-29/08:19

ISIN: DE0006632003