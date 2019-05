Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie sei nach dem ersten Quartal auf gutem Weg in Richtung Jahresziele, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im Einklang mit den Lkw-Endmärkten fortsetzt, das Margenprofil gleichzeitig aber wegen Gegenwinds bei den Personal- und Materialkosten nur stabil bleibt./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2019 / 17:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000JST4000