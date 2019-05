Starkes drittes Quartal im Geschäftsjahr 2018/2019 - FORTEC Elektronik AG steigert Umsatz um 13,1% auf 67,0 Mio. Euro DGAP-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognose Starkes drittes Quartal im Geschäftsjahr 2018/2019 - FORTEC Elektronik AG steigert Umsatz um 13,1% auf 67,0 Mio. Euro 29.05.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Starkes drittes Quartal im Geschäftsjahr 2018/2019 - FORTEC Elektronik AG steigert Umsatz um 13,1% auf 67,0 Mio. Euro FORTEC Elektronik AG konnte den Erfolgskurs im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 fortsetzen. Das Unternehmen profitierte von den seit 2017 eingeleiteten Maßnahmen im Vertrieb und zur Hebung von Synergien und erreichte auf dieser Basis ein organisches Umsatzwachstum im prognostizierten Bereich. Unter Berücksichtigung der zwei zu Beginn dieses Geschäftsjahres akquirierten Gesellschaften in Großbritannien steigerte der FORTEC-Konzern den Umsatz im dritten Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,5 Mio. Euro auf 24,7 Mio. Euro. Der Periodenüberschuss stieg im gleichen Zeitraum um 27,2% auf 1,8 Mio. Euro. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erzielte der FORTEC Konzern einen Umsatz von 67,0 Mio. Euro (VJ: 59,2 Mio. Euro), was einer Steigerung von 13,1% entspricht. Das kumulierte EBIT-Ergebnis erhöhte sich auf 6,1 Mio. Euro (VJ: 4,8 Mio. Euro) und somit stieg die EBIT-Marge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 8,2% auf 9,2%. Der Periodenüberschuss lag bei 4,3 Mio. Euro (VJ: 3,3 Mio. Euro). Damit erwirtschaftete der FORTEC-Konzern eine Umsatzrendite nach Steuern von 6,5% (VJ: 5,6%). Das Gesamtergebnis verbesserte sich in den ersten neun Monaten 2018/2019 auf 4,6 Mio. Euro (VJ: 2,7 Mio. Euro) und das Ergebnis pro Aktie auf 1,33 Euro (VJ: 1,12 Euro). FORTEC-Konzern erhöht EBIT-Prognose Der Vorstand des FORTEC Konzerns sieht in dem positiven Geschäftsverlauf eine Bestätigung des Erfolgskurses. Mit einem Auftragsbestand von 48 Mio. Euro verfügt das Unternehmen zudem über eine solide Basis für die kommenden Monate. Mit dem bevorstehenden Umzug der Tochtergesellschaft Emtron in das neue Gebäude in Riedstadt verbreitert sich die Basis für das angestrebte zukünftige Wachstum weiter. Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand die Umsatzprognose. Danach schätzt der FORTEC-Konzern in einem komplexen geopolitischen Umfeld das Geschäftsjahr 2018/2019 weiterhin mit vorsichtigem Optimismus ein und geht von einem organischen Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich zuzüglich 6 Mio. Euro Umsatz aus den akquirierten UK-Gesellschaften aus. Abhängig von der weiteren Entwicklung bei den Bestandsveränderungen erhöht das Unternehmen zugleich die EBIT-Prognose aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs auf rund 7,5 Mio. Euro. Kontakt: Investor Relations aktie@fortecag.de Fortec Elektronik AG Augsburger Str. 2b 82110 Germering 29.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Lechwiesenstrasse 9 86899 Landsberg/Lech Deutschland Telefon: +49 (0)8191 91 172-0 Fax: +49 (0)8191 91 172-22 E-Mail: aktie@fortecag.de Internet: www.fortecag.de ISIN: DE0005774103 WKN: 577410 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 816411 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 816411 29.05.2019 ISIN DE0005774103 AXC0062 2019-05-29/08:31