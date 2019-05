Die Tarifverdienste in Deutschland sind im ersten Quartal 2019 durchschnittlich um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Ohne Sonderzahlungen lag der Anstieg im ersten Quartal im Vorjahresvergleich bei 2,7 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Im gleichen Zeitraum stiegen die Verbraucherpreise um 1,4 Prozent. Am stärksten stiegen die Tarifverdienste im ersten Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahresquartal im Baugewerbe (+4,4 Prozent) und im Bereich Verkehr und Lagerei (+4,3 Prozent). Weiterhin waren unter anderem im Gesundheits- und Sozialwesen (+3,4 Prozent) und im Verarbeitenden Gewerbe (+3,3 Prozent) überdurchschnittliche Tariferhöhungen zu beobachten, so die Statistiker weiter. Deutlich geringer stiegen die Tarifverdienste in den Bereichen Erziehung und Unterricht (+1,4 Prozent) sowie Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung (+1,9 Prozent).