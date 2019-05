FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hausse am deutschen Anleihemarkt setzt sich auch am Mittwochmorgen fort. Während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel steigt der Juni-Kontrakt des Bund-Futures um 8 Ticks auf 167,97 Prozent. Das Tageshoch von 168,04 Prozent ist zugleich ein neues Kontrakt-Hoch. Das Tagestief liegt bei 167,90 Prozent, umgesetzt worden sind bisher rund 21.500 Kontrakte.

"Das Umfeld aus den bestehenden Risikofaktoren veranlasst die Anleger, ihre Positionen in sichere Staatsanleihen auszubauen", heißt es bei der Helaba. Das Haus verweist auf die Sorgen vor einem Defizitverfahren gegen Italien und auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Im Blick stehen neue Inflationsdaten, aus Frankreich am Berichtstag, aus Spanien am Donnerstag sowie aus Deutschland und Italien am Freitag. Die Inflationsdaten dürften im Mai wieder zurückgekommen sein, so die Helaba.

Unterstützungen für den Bund-Future sieht das Haus bei 167,69 und bei 167,41/43 Prozent.

May 29, 2019 02:11 ET (06:11 GMT)

