Das biopharmazeutische Unternehmen Marinomed Biotech AG hat Zahlen für das 1. Quartal veröffentlicht. Die Umsatzerlöse lagen bei 0,75 Mio. Euro, nach 0,92 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis (EBIT) war plangemäß negativ und kam insbesondere aufgrund höherer F&E-Aufwendungen und einmaliger Kosten im Zusammenhang mit dem Börsegang bei -2,63 Mio. Euro (1-3/2018: -1,05 Mio. Euro) zu liegen. Der erfolgreiche Börsegang und hohe Investitionen in den zukünftigen Wachstumskurs hätten sich in der Berichtsperiode in den Unternehmenskennzahlen widergespiegelt, so das Unternehmen. Die Bilanzsumme erhöhte sich von 5,26 Mio. per 31. Dezember 2018 auf 20,93 Mio. Euro zum 31. März 2019. Die liquiden Mittel stiegen im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...