Die spektakulären Börsenneulinge der letzten sechs Wochen starteten vehement nach oben und unten, ohne dass es brauchbare Zahlen gibt, die dies belegen. Allein die Erwartung, dass sich Fahrdienste irgendwann rechnen könnten, führt zu sehr unterschiedlichen Prognosen und wackelnden Börsenkursen. Also: Seriös gerechnet ist weder Uber noch Lyft eine Wette wert. Allein die Erwartungen reichen aber in Potenziale, die in neue Größenordnungen vorstoßen. Ob der US-Markt dafür ein Vorbild wird, ist nicht sicher. Unser Rat: Wegschauen allein reicht nicht. Die Kursentwicklung in den nächsten drei bis vier Monaten wird zeigen, ob ein Trend entsteht.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info