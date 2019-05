Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Franken belassen. Analyst Richard Vosser geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie weiter davon aus, dass die Produktpipeline des Schweizer Pharmakonzerns am Markt unterschätzt wird. Eine nähere Betrachtung des Marktes für die Behandlung des diffus großzelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL) ergebe für die Erwartungen an Polatuzumab Vedotin noch Luft nach oben./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2019 / 08:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-05-29/09:12

ISIN: CH0012032048