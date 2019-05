Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die vermittelte Kernbotschaft sei, dass das Management der italienischen Bank eine Reihe von Maßnahmen zur Reduzierung der Eigenkapitalkosten ergriffen habe, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass diese am Kapitalmarkttag im Dezember vollständig vorgestellt werden./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2019 / 08:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-05-29/09:14

ISIN: IT0005239360