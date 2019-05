Zwei Dresdner auf kleinstem Raum: am Montagabend nach dem EU-Wahl-Sonntag zwängten sich Autor Uwe Tellkamp, 50, ("Der Turm) und Vize-Unionsfraktionschef Arnold Vaatz, 63, hinter ihre Mikrofone im Veranstaltungsraum des Buchhauses Loschwitz am Blauen Wunder. Sie mussten sich deshalb mit so wenig Platz begnügen, weil die Inhaberin des Buchhauses Susanne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...