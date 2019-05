BERLIN (Dow Jones)--Die Union hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vor der am Mittwoch anstehenden Sitzung des Klimakabinetts dazu aufgefordert, den Weg für die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung zu ebnen. "Wir brauchen dringend einen Steuer-Bonus für die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden. Dafür muss der Bundesfinanzminister endlich den Weg freimachen", sagte Unionsfraktionsvize Georg Nüsslein der Rheinischen Post.

"Das würde Investitionen auslösen - und die öffentlichen Haushalte deshalb unter dem Strich nichts kosten." Der Finanzminister müsse beim Klimaschutz dringend mit ins Boot. "Und zwar mit konkreter finanzieller Vorsorge im Bundeshaushalt, und nicht nur mit Sonntagsreden", mahnte der CSU-Politiker. Das Klimakabinett der Regierung kommt am Mittwoch in Berlin zu einer längeren Sitzung zusammen. In der Regierung herrscht Uneinigkeit über den Plan von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), den einzelnen Sektoren konkrete Vorgaben für die Reduzierung von CO2-Emissionen zu machen.

