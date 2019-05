FRANKFURT (Dow Jones)--Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer will sich nicht festlegen, ob und wann die Global Fashion Group, das aktuell letzte noch nicht börsennotierte Unternehmen im Rocket-Portfolio, an die Börse gehen könnte. Über mögliche IPO-Pläne wird bereits seit dem vergangenen Jahr spekuliert.

"Zu GFG haben wir nichts zu kommentieren, von unserer Seite gibt es dazu keine Neuigkeiten", sagte Samwer in der Telefonkonferenz mit Journalisten nach dem Erstquartalsbericht. "GFG ist auf seinem Wachstumspfad, die EBITDA-Marge hat sich verbessert." Rocket hält 21 Prozent an GFG.

GFG steigerte im ersten Quartal den Umsatz um 10 Prozent, der Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) reduzierte sich leicht auf 26 Millionen, die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf minus 10 Prozent von minus 12 Prozent.

Rocket hat 2018 drei Portfoliounternehmen an die Börse gebracht - Home24 SE, Westwing und Delivery Hero-, 2017 war es Hellofresh. Zuletzt ging Mitte April das zweite noch im Portfolio verbliebene Unternehmen, der afrikanische Online-Händler Jumia, in New York an die Börse.

Samwer wollte sich auch nicht dazu äußern, wann und welche neuen Startup-Unternehmen in das Rocket-Portfolio der ausgewählten Unternehmen aufgenommen werden könnten. Aktuell seien viele kleine, schnell wachsende Unternehmen im Aufbau. Aber noch sei es zu früh, um zu sagen, welche davon Rocket auswählen werde. Man werde zu gegebener Zeit mehr dazu sagen.

In der Telefonkonferenz zum Jahresabschluss 2018 hatte das Rocket-Management gesagt, man plane, 2019 mehr Startups aufzubauen als in vergangenen Jahr. Potenzial sehe man zum Beispiel bei Konzepten wie Expertlead, einer Plattform, die Unternehmen hilft, Tech-Freelancer zu finden. Weitere Beispiele seien die B2B Food Group, ein Caterer für Unternehmen, und Instafreight, eine Buchungsplattform für Frachtgut.

