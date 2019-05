Zalando - Online-Händler bietet starke Konditionen!

Richard Pfadenhauer,

Mit einem Kursplus seit Jahresbeginn von rund 2/3 ist die Aktie von Zalando bisher der Star im MDAX. Im Herbst 2014 ging der Online-Händler an die Börse. Der Start verlief holprig. Zeitweise sackte das Papier deutlich unter den Ausgabepreis von EUR 21,50. Von 2014 bis 2018 hat sich der Umsatz des Onlinehändlers allerdings mehr als verdoppelt und der operative Gewinn fast verdoppelt. Im ersten Quartal 2019 legten die Erlöse um 15,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Demnach soll das EBIT auf 175 bis 225 Millionen Euro steigen. Die Anleger haben diesen Kurs bereits honoriert. Ein großer Teil der Analysten sind nach Angaben von Thomson Reuters für die Zalando auch weiterhin optimistisch gestimmt. Dennoch zählt die Aktie aktuell zu den volatilsten Titeln im MDAX. Hintergrund der jüngsten Konsolidierung sind unter anderem die möglichen Millionenbezüge der Chefs, die heftig kritisiert werden. Daraus ergeben sich allerdings interessante Konditionen in Discount-Zertifikaten und Inline-Optionsscheinen.

Discount-Zertifikate notierten mit einem Abschlag gegenüber der Aktie. Je höher die erwartete Volatilität umso höher fällt oftmals der Abschlag aus. Bei den beiden in der Tabelle erwähnten Papieren liegt das festgelegte Cap-Level auf Höhe des aktuellen Aktienkurses oder gar darunter. Notiert die Aktie am finalen Bewertungstag oberhalb des jeweiligen Caps erhalten Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag. Das Wertpapier mit Cap bei EUR 37,50 notiert aktuell bei EUR 33,12 und damit rund vier Euro unterhalb des aktuellen Aktienkurses. Geht die Rechnung auf, erhält der Investor am Laufzeitende EUR 37,50 pro Wertpapier.

Eine Variante von klassischen Optionsscheinen stellen Discount-Calls und Discount-Puts dar. Der Discount-Call (Discount-Put) ist günstiger als ein vergleichbarer Call-Optionsschein (Put-Optionsschein). Anleger erhalten quasi einen "Rabatt". Im Gegenzug profitieren sie jedoch nur bis zum eingebauten Cap (obere Kursgrenze). Diese Wertpapiere spielen also ihre Stärke aus, wenn der Anleger nur eine gewisse Auf- oder Abwärtsbewegung erwarten und von dieser gehebelt profitieren will.

Ein klassischer Call auf Zalando mit Basispreis bei EUR 36 und einer Laufzeit bis Juni 2019 notiert aktuell bei rund EUR 1,80 und damit drei Mal so hoch wie der Discount-Call mit Basispreis bei EUR 36 und Cap bei EUR 37. Notiert die Aktie von Zalando am Laufzeitende auf Höhe von EUR 37 oder darüber erhalten Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von EUR 1. Andernfalls gibt es weniger. Liegt die Aktie am finalen Bewertungstag bei EUR 36 oder darunter verfallen sowohl der klassische Call mit Strike bei EUR 36 als auch der Discount-Call mit Basispreis bei EUR 36 wertlos.

