BERLIN (Dow Jones)--Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, hat Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles in ihrer Entscheidung unterstützt, die Wahl des SPD-Fraktionsvorsitzes vorzuziehen, und erwartet bei der Abstimmung am kommenden Dienstag eine "sehr starke" Mehrheit für Nahles. Im ARD-"Morgenmagazin" forderte Schneider die Kritiker der Partei- und Fraktionsvorsitzenden dazu auf, sich als Gegenkandidaten für die Fraktionsspitze zu stellen. "Ich kann nur sagen: entweder Mut haben, selber in den Ring steigen, oder Klappe halten", erklärte Schneider laut der ARD.

Man habe jetzt das geordnete Verfahren zur regulären Wahl des Fraktionsvorsitzes eingeleitet, sagte Schneider zudem der Rheinischen Post. "Ich unterstütze Andrea Nahles", erklärte er. "Anhaltende Personaldebatten schwächen die SPD. Wenn es Kritik gibt, sollte das mit offenem Visier an der geeigneten Stelle vorgetragen werden", mahnte der Fraktionsgeschäftsführer.

Nahles hatte am Montagabend als Reaktion auf parteiinterne Kritik überraschend eine vorgezogene Neuwahl der Fraktionsspitze angekündigt. Eigentlich sollte diese erst im September erfolgen. Nahles steht nach den hohen Stimmenverlusten bei der Europawahl besonders unter parteiinternem Druck.

(mit Material von AFP)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2019 03:55 ET (07:55 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.