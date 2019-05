Der Münchner Börsenneuling Knorr-Bremse schraubt seine Umsatz- und Gewinnerwartungen nach einer Übernahme in Japan nach oben und zeigt vor einem Abschwung am Lkw-Markt keine Angst. Der Umsatz soll im laufenden Jahr um bis zu sieben Prozent auf 6,875 bis 7,075 Milliarden Euro steigen, 75 Millionen mehr als bisher, wie der Bremsenkonzern am...

Den vollständigen Artikel lesen ...