Von Robert Wall und Na-young Kim

NEW YORK (Dow Jones)--Der Internationale Luftfahrtverband IATA rechnet kurzfristig nicht mit einer Wiederzulassung von Boeings 737 Max. Die Flotte könnte weitere zwei Monate oder noch länger am Boden bleiben, sagte Alexandre de Juniac, Generaldirektor und CEO der IATA. Der Manager forderte von den Zulassungsbehörden ein koordiniertes Genehmigungsverfahren für die 737 Max.

Nach dem Absturz zweier 737 Max innerhalb weniger Monate mit 346 Toten besteht für die Flugzeuge dieses Typs seit März ein Flugverbot. Vergangene Woche hatten sich Vertreter der Luftaufsichtsbehörden zahlreicher Staaten in Texas getroffen, ohne sich auf einen Zeitplan für die Wiederzulassung der Maschinen zu verständigen. Es sei entscheidend, sicherzustellen, "das das Flugzeug sicher ist, bevor es wieder fliegt", sagte der Chef der US-Luftfahrtbehörde FAA, Dan Elwell.

IATA-Chef de Juniac erwartet, dass wohl in fünf bis sieben Wochen ein Treffen der Regulierer mit Boeing und den Airlines stattfinden werde. Dabei dürfte dann über einen Plan zur Wiederzulassung der 737 Max gesprochen werden. "Wir müssen das Vertrauen in unsere Branche wiederherstellen", so de Juniac, sowohl im Zusammenhang mit der Max als auch mit dem Zertifizierungsprozess für Flugzeuge im weiteren Sinne.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2019 04:28 ET (08:28 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.