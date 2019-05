Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vivendi angesichts einer Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Kauf des Pay-TV-Konzerns M7 mache Sinn, schrieb Analyst Laurie Davison in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei ein Schritt nach dem Vorbild des Konkurrenten Sky. Dessen Einsparungen bei einem ähnlichen Vorgehen implizierten für Vivendi und M7 ein Sparpotenzial von mindestens 110 Millionen Euro./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2019 / 05:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-05-29/11:11

ISIN: FR0000127771