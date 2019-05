FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.05.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 1530 (1430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES FIRST DERIVATIVES PL TARGET TO 2750 (2100) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 183 (238) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5700 (5100) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS B & M PRICE TARGET TO 460 (500) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 165 (185) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES INITIATES ULTRA ELECTRONICS WITH 'HOLD' - TARGET 1775 PENCE - JPMORGAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 5850 (5300) P - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS GENUS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2810 (3150) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 950 (890) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES PAYPOINT PRICE TARGET TO 1200 (1100) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES SERCO GROUP TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 150 (140) P - STIFEL INITIATES GENUS WITH 'HOLD' - TARGET 2685 PENCE



