Am Konjunkturhimmel zeigen sich erste dunkle Wolken, das wird nun auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt sichtbar. Die Zahl der offenen Stellen ist leicht gesunken, die Arbeitslosenzahl leicht gestiegen.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai leicht gestiegen. Die Bundesagentur für Arbeit zählte im Mai 7000 Arbeitslose mehr als im April, die Gesamtzahl stieg damit auf 2,236 Millionen. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 4,9 Prozent. Im Jahresvergleich zum Frühjahr 2018 allerdings ist die Zahl der Arbeitslosen noch einmal zurückgegangen. Im Mai 2018 waren es noch 80.000 Arbeitslose mehr gewesen. "Die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern schwächt sich merklich ab", sagte Behördenchef Detlef Scheele am Mittwoch in Nürnberg. "Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bleibt aber auf Wachstumskurs."

Der jahrelange Stellenboom in Deutschland scheint in jedem Fall gestoppt. Zum zweiten Mal in Folge hat sich die Nachfrage nach Arbeitskräften abgeschwächt, berichtete die Bundesagentur. Sie beruft sich dabei auf ihren Stellenindex BA-X für Mai. Die Zahl der offenen Stellen gab es im Jahresvergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...