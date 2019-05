Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BASF von 78 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der mauen Aussichten für den Chemiesektor bestehe die Gefahr, dass die Unternehmen im dritten Quartal ihre Ausblicke nach unten anpassen werden, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Angesichts des starken Kapitalflusses und der Dividendenrendite sowie der Möglichkeit von Neuausrichtungen des Konzerns bleibe die Aktie von BASF aber ein Kauf./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2019 / 13:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-05-29/11:26

ISIN: DE000BASF111