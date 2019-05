FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom und die DFS Deutsche Flugsicherung wollen mit ihrem neuen Gemeinschaftsunternehmen für den Drohnenmarkt auch im Ausland an den Start gehen. Eine schrittweise Expansion in andere europäische Länder sei geplant, teilten die beiden Unternehmen zur offiziellen Gründung der Droniq GmbH mit. Zunächst soll sich das in Frankfurt ansässige Unternehmen auf den deutschen Markt konzentrieren. Telekom und DFS sehen für die kommenden Jahre erhebliche Wachstumsmöglichkeiten.

"Mit unserer Technik wird es endlich möglich, das volle Potential professionell genutzter Drohnen ausschöpfen zu können", gibt sich Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, optimistisch. "Dazu vereinen wir in Droniq das Luftfahrt-Knowhow der DFS mit der Mobilfunk-Kompetenz der Telekom."

Der Bonner DAX-Konzern hält an der Droniq GmbH 49 Prozent, die DFS mit 51 Prozent die Mehrheit.

Droniq stellt eine technische Plattform zur Ortung unbemannter Fluggeräte zur Verfügung, die künftig Drohnenflüge auch außerhalb der Sichtweite des Piloten ermöglichen soll. Mithilfe des Handynetzes und der Luftraumüberwachung sollen die Drohnen geortet werden. Bislang durften Drohnen nur in Sichtweite eines Piloten fliegen. Die für die Nutzung notwendige Hardware besteht aus einem speziellen Modem mit einer integrierten SIM-Karte. Dadurch werden per Mobilfunk die Position der Drohne sowie Bild- und Messdaten übertragen.

"Droniq bietet einen Einstieg in den kommerziellen Betrieb von unbemannten Fluggeräten, insbesondere für Drohnenflüge außerhalb der Sichtweite des Steuerers", so DFS-Chef Klaus-Dieter Scheurle.

Telekom und DFS zielen mit Droniq auf gewerbliche Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Vermessung, Infrastruktur oder auch Einsatzkräfte wie Polizei oder Rettungswesen.

