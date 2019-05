Nach dem Kapitalmarkttag von Siltronic am Dienstag sind deren Aktien am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen. Die Anteilscheine des Wafer-Herstellers büßten zuletzt in einem insgesamt schwachen Markt 3,8 Prozent auf 65,20 Euro ein.

Analyst Gustav Froberg von der Berenberg Bank verwies darauf, dass die kleineren Wettbewerber von Siltronic vermutlich bereits die Produktpeise senkten. "Sollte sich einer der anderen vier großen Hersteller für Preissenkungen entscheiden, dann dürfte der Druck auf Siltonic erheblich sein, das auch zu tun", sagte er. Zu den Großen der Branche zählt Froberg neben Siltronic noch Sumco, Shin-Etsu, GlobalWafers und SK Siltron./bek/jha/

