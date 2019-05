London (ots) -



- Mode-Suchmaschine Lyst untersucht die beliebtesten nachhaltigen Marken und Produkte der Deutschen - Closed, Kings of Indigo und Levi's sind die gefragtesten nachhaltigen Denim-Marken - Deutsche suchen weltweit am dritthäufigsten nach fairer Fashion



Nachhaltige Mode wird in diesem Jahr über 80 Prozent häufiger gesucht als noch im Vorjahr. Im internationalen Vergleich der Länder, die am meisten nach fair produzierter Kleidung suchen, sichert sich Deutschland den dritten Platz. Nach welchen Produkten und Marken deutsche Fashionistas dabei genau suchen, hat die Mode-Suchmaschine Lyst (www.lyst.de) analysiert. Zusätzlich wurde untersucht, in welchen Ländern nachhaltige Mode am häufigsten nachgefragt wird.



Diese nachhaltigen Denim-Marken sind am beliebtesten



Eine fair produzierte Jeans zu finden, galt lange Zeit als sehr schwierig. Heutzutage bieten zum Beispiel Nudie Jeans, Rag & Bone und Levi's verschiedene nachhaltige Modelle an und zählen damit zu den beliebtesten Denim-Marken. Besonders gefragt sind außerdem das deutsche Label Closed und Kings of Indigo (Anstieg der Suchanfragen um 308 bzw. 275 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Mit Re/done (Platz 13), Reformation (Platz 14) und Armedangels (Platz 15) haben es in diesem Jahr gleich drei Newcomer in das Ranking geschafft.



Am gefragtesten sind Sneaker, Daunenjacken und Taschen



Das Ranking der beliebtesten Produkte wird angeführt von dem veganen Stan Smith-Sneaker, den Stella McCartney zusammen mit Adidas entwickelt hat. Auch eine Daunenjacke von Tommy Hilfiger (Platz zwei) sowie eine schwarze Umhängetasche des slowakischen Labels Nehera (Platz drei) überzeugen die umweltbewussten Shopper. Insgesamt wird die Top Ten von Taschen, Sneakern und Jacken dominiert.



In diesen Ländern wird am häufigsten nach nachhaltiger Mode gesucht Modebegeisterte Deutsche suchen im internationalen Vergleich online am dritthäufigsten nach nachhaltiger Mode. Nur Finnland (Platz eins) und Dänemark (Platz zwei) fragen diese noch häufiger nach. Von den 30 untersuchten Ländern interessieren sich Russland, Indien und Bulgarien am wenigsten für faire und umweltfreundliche Kleidung.



Katy Lubin, Kommunikationsdirektorin von Lyst, kommentiert: "Nachhaltigkeit wird auch in der Modebranche immer wichtiger. Das liegt aber nicht nur daran, dass viele junge Labels fair und ökologisch produzieren, sondern auch an den aufgeklärten Käufern, die genau das fordern. Die Mehrheit der Personen, die faire Denim-Marken suchen, ist zwischen 18 und 34 Jahre alt. Millennials hinterfragen ganz genau, wo und wie ihre Kleidung produziert wird und legen mehr Wert auf faire Produktionsbedingungen als auf Fast Fashion und die neuesten Trends."



Das ist die Untersuchungsgrundlage



Um die relevantesten Marken und Produkte zu ermitteln, hat Lyst die Online-Nachfrage von fünf Millionen Shoppern für Modeartikel von über 12.000 Designern von 01.01.2018 bis 20.05.2018 und 01.01.2019 bis 20.05.2019 untersucht.



Über Lyst



Lyst (www.lyst.de) ist die weltweit führende Mode-Suchmaschine und wurde 2010 in London von Chris Morton und Sebastjan Trepca gegründet. Das Ziel von Lyst ist es, Konsumenten einen Überblick über das breite Online-Angebot von Modemarken und -händlern zu bieten. Im Jahr 2017 stieg der weltweite Branchenführer für Luxusgüter, LVMH, in das Unternehmen ein. Lyst ist seit Dezember 2017 profitabel und steigerte seinen Außenumsatz im Geschäftsjahr 2018 um 45 Prozent auf 270 Millionen Euro. Aktuell beschäftigt Lyst 119 Mitarbeiter in London und New York.



