Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Dienstag um 920 Kontrakte gestiegen ist, so dass die schwankende Performance ausgebaut wird. Das Volumen legte gleichzeitig um 49,1K Kontrakte zu. USD/JPY hat 109,00 zum Ziel Es ist mit einem möglichen USD/JPY Test der 109,00 zu rechnen, während es zuletzt ...

