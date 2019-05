Der Flugzeugtyp ist innerhalb weniger Monate zwei Mal abgestürzt. Die Wiederaufnahme des Flugbetriebs dürfte sich noch mehrere Monate hinziehen.

Der Luftfahrtverband Iata rechnet damit, dass die aus dem Verkehr gezogenen Boeing-Maschinen des Typs 737 Max bis August am Boden bleiben. Es dauere wohl noch zehn bis zwölf Wochen, bevor die Wiederaufnahme des Flugbetriebs erwartet werden könne, sagte Iata-Chef Alexandre de Juniac am Mittwoch in Seoul.

Den genauen Zeitpunkt bestimmten aber die Aufsichtsbehörden. ...

