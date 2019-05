The Langham Hotels Resorts stellt heute sein neues Logo und seine neue Markenkampagne vor. Damit soll die verdiente Führungsposition des Unternehmens im Segment der besonders luxuriösen Hotels gestärkt werden. Durch den Einsatz von Videomaterial, Fotos und digitalen Erlebnisplattformen baut die Kampagne "Celebrate The Everyday", deren Entwicklung vor einem Jahr begann, auf dem guten Ruf der Marke The Langham auf, um ein gebührendes Ambiente zu schaffen, in dem die Menschen die wichtigsten Meilensteine ihres Lebens feiern können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190529005314/de/

The Langham Hotels Resorts launches New Global Brand Campaign: "Celebrate The Everyday" (Photo: Business Wire)

"Die Marke Langham wächst mit der Gründung neuer Hotels auf der ganzen Welt. Deshalb riefen wir eine wegweisende Kampagne ins Leben, die die seltenen, außergewöhnlichen Dinge klar definiert, die echten Luxus ausmachen, und die das benennt, was unsere Hotels am besten können", so Stefan Leser, CEO der Langham Hospitality Group.

"Seit einem Jahr hören wir unseren Gästen besonders genau zu und führen tiefgreifende Gespräche darüber, welche Erwartungen sie an ihren Aufenthalt in unseren Luxushotels stellen. Die Antwort darauf lag jedoch schon die ganze Zeit auf der Hand: Die Menschen kommen zu The Langham, um für die Zukunft freudige Erinnerungen zu schaffen. Sie vertrauen darauf, dass ihre besonderen Anlässe, ob groß, ob klein, von uns wertgeschätzt und gebührend gestaltet werden. Dann wurde uns klar, dass es für Hoteliers wirklich keine größere Ehre gibt, als diese festliche Atmosphäre rundum zu kreieren und dazu beizutragen, für unsere Gäste solch wunderbare Erinnerungen zu schaffen."

Die neue Kampagne setzt darüber hinaus auf eine wichtige Priorität, die laut Stefan Leser für den langfristigen Erfolg von The Langham in einer sich wandelnden Luxuskonsumkultur unerlässlich ist: Der Bekanntheitsgrad der Marke als Anbieter besonders luxuriöser Produkte soll gesteigert werden, um der Realität des vorbildlichen Service und der hervorragenden Produktangebote der Langham Hotels gerecht zu werden.

"Unsere Hotels erhalten von unseren Gästen durchweg sehr gute Noten und Bewertungen", so Leser. "Wir stellten jedoch auch fest, dass viele unserer Gäste The Langham mit Attributen wie "besonderer Geheimtipp" und "verborgenes Juwel" beschreiben. Dies ist für uns zwar durchaus schmeichelhaft, hat uns jedoch dazu bewogen, die dezente Wahrnehmung unserer Marke und unseren Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit zu verbessern, um den nachweislich positiv bewerteten Luxusangeboten von Langham gerecht zu werden. So entschlossen wir uns, unser Marketing mit dieser Kampagne zu intensivieren, wodurch wir im Wesentlichen positive Ergebnisse für das Unternehmen zur Steigerung des Markenwerts erzielen werden."

Anders als die bisherigen Plattformen der Marke, die von originellen Interpretationen märchenhafter Szenarien geprägt waren, zeigt "Celebrate The Everyday" Momentaufnahmen ganz besonderer Augenblicke, die unsere Gäste tatsächlich selbst erlebt haben. Diese fließen in die Erzählung der Hauptfigur ein, die in den kostbaren Erinnerungen schwelgt, welche sie im The Langham erlebt hat (z. B. ein Überraschungsessen zu zweit in einem mit Michelin-Sternen dekorierten chinesischen Restaurant, ein spontanes Familienpicknick auf einer sonnigen Gartenterrasse, ein fröhliches Wochenende mit den besten Freunden in der Suite usw. Diese Einstellungen strahlen dynamische Energie aus, sind mit beschwingter Musik unterlegt und in den typischen rosa Farbtönen der Marke Langham gehalten.

Klicken Sie hier, um den Kurzwerbespot anzuschauen: https://youtu.be/KiXnkGgV-Ok

Dass die neue Kampagne ganz anders aussieht als die Vorgängerkampagne, in der schlanke Models in Festtagsgarderobe posieren, sei absolut so gewollt, so Leser: "Wir wollten, dass «Celebrate The Everyday» weniger steif daherkommt und stattdessen die echte Feierlaune unserer Gäste zeigt, die manchmal spontan, manchmal ein wenig verspielt und auch ein wenig respektlos sind.

Dem Luxussegment anzugehören bedeutet nicht, dass man muffig, konventionell und angestaubt auftreten muss. Ganz im Gegenteil ich denke, dass wahrer Luxus in der Freiheit liegt, Freude und Humor auszudrücken, und wir von The Langham können dazu beitragen, für unsere Gäste diese wunderbaren Momente zu schaffen und mit ihnen zu teilen."

Das Bildmaterial für die Markenkampagne wurde vor Ort in und um die The Langham Hotels in London, New York, Chicago, Hongkong und Sydney unter Leitung des Creative Director Alex Delgado aufgenommen. Seine Arbeit wurde von legendären Unternehmen wie Lane Crawford, Ippolita und Revlon, von dem Regisseur Ernest J. Martin (Barneys New York und Bergdorf Goodman) sowie von dem berühmten Fotografen Tom Craig (Vogue, Louis Vuitton, Vanity Fair und Net-a-Porter) unterstützt.

Die Kampagne "Celebrate The Everyday" wird weltweit das ganze Jahr über schrittweise gestartet. Wichtige Momente werden in Printmedien, auf Websites, auf LanghamHotels.com, in Hotelzimmern und in Social-Media-Netzwerken präsentiert.

Die Inspiration für das modernisierte Logo von Langham stammt von der unverwechselbar britischen Herkunft der Marke: The Langham in London wurde 1865 vom Prince of Wales eröffnet. The Langham, das als Europas erstes Grand Hotel galt, war damals der Ort, an dem elegante Soirées und inspirierende Dinnerabende stattfanden. Zu den bekanntesten Gästen zählten Oscar Wilde, Sir Arthur Conan Doyle, Marie Louise de la Ramée und Mitglieder der europäischen Königshäuser.

Über The Langham Hotels and Resorts

The Langham Hotels Resorts stehen für moderne Raffinesse und zeitlose Eleganz. Sie sind weltweit bekannt für die charakteristischen rosa Farbakzente, den außergewöhnlichen, intuitiven Service, die Sammlungen zeitgenössischer Kunst und die preisgekrönte kulinarische Expertise. The Langham knüpft seit der Eröffnung des ersten, bekanntesten Hotels in London im Jahr 1865 an die unverwechselbar britische Herkunft der Marke an und führt dieses Erbe mit unerschütterlichem Engagement fort. Die Hotels der Marke bieten ihren Gästen in London, New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Sydney, Melbourne, Hongkong, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Hefei, Haikou, Ningbo, Haining und Xiamen unvergessliche Erlebnisse. Unter LanghamHotels.com erfahren Sie mehr über die Marke. Folgen Sie The Langham Hotels and Resorts auch auf Instagram (@langhamhotels), Facebook (@thelanghamhotels) und Twitter (@thelanghamhotel).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190529005314/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Serene Tan

Director für Public Relations

Tel.: +852 2186 2309

E-Mail: serene.tan@langhamhotels.com