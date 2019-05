Die meisten Chinesen benötigen für ihre Einkäufe kein Bargeld und bald auch kein Smartphone mehr. Denn nun bieten viele Händler ein neues Zahlungsmittel an. Was es so revolutionär und zugleich so umstritten macht.

Ein Portemonnaie hat Zhao Xin nicht dabei. Eigentlich zahlt die 32-Jährige, die an diesem sonnigen Frühlingstag Jeans und T-Shirt trägt, mit ihrem Smartphone. Aber in der Bäckerei, in der sie sich in der Mittagspause einen Kaffee zum Mitnehmen holt, kann sie selbst das Handy stecken lassen. Der dampfende Becher kostet sie hier nicht mehr als ein Lächeln.

Zhao blickt kurz in die Kamera des Tablet-Computers, der auf der Ladentheke steht, das ist alles: Eine Software erkennt die Chinesin sofort. Sie braucht kein Smartphone, keine Kreditkarte, kein Bargeld. Die Bäckerei kassiert die 1,80 Euro für den Kaffee per Gesichtsscan. Zhao ist begeistert: "Es ist so einfach, weil du nichts mehr dabei haben musst."

Möglich macht dies eine Technologie des chinesischen Internetkonzerns Alibaba. Das Unternehmen ist in der westlichen Welt vor allem als Onlineshop bekannt. Aber es bietet Chinesen über seine Tochter Ant Financial auch Geldtransfers per Handy, Kredite und eine Vermögensverwaltung an. Und nun eben eine völlig neue Art des Bezahlens: "Smile to Pay".

In Deutschland ist es in den meisten Bäckereien noch immer unmöglich, Brötchen oder Kaffee mit etwas anderem als Bargeld zu bezahlen. In kaum einem anderen europäischen Land wird laut einer Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) beim Bezahlen noch so oft zu Scheinen und Münzen gegriffen.Die Deutschen lagen 2017 bei Kartenzahlungen pro Kopf in Europa auf dem 29. und damit fünftletzten Platz. Mehr als die Hälfte der Bürger kann sich laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom nicht vorstellen, auf Bargeld zu verzichten.

Ein Wandel zeichnet sich nur langsam ab. Im vergangenen Jahr bezahlten Deutsche immerhin erstmals den größeren Teil ihrer Einkäufe mit Karten (Waren im Wert von 209 Milliarden Euro), nicht mit Bargeld (208 Milliarden Euro), so eine Untersuchung des Handelsforschungsinstituts EHI.

Die Chinesen hingegen haben in den vergangenen sechs Jahren ihre Gewohnheiten komplett geändert: Der Anteil der Bezahlungen, die mit dem Smartphone abgewickelt wurden, lag 2013 noch bei 7,2 Prozent, so ...

