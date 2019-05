++ Europäische Aktienmärkte eröffnen an breiter Front tiefer ++ Arbeitslosigkeit steigt in Deutschland im Mai unerwartet an ++ Goldman Sachs reduziert Anteil seiner Wirecard-Stimmrechtsaktien, Aktie fällt um mehr als 3% ++Der Handelsstart in Europa war am Mittwoch alles andere als erfolgreich. Nach der ersten Handelsstunde fallen die größten europäischen Aktienindizes, wobei der französische CAC 40 (FRA40) und der spanische IBEX (SPA35) die Verluste anführen - beide verlieren fast 1,4% an Wert. Der DE30 gibt wiederum um 1% nach, da die Anleger die düsteren Arbeitsmarktdaten für Mai verdauen. Der deutsche Arbeitsmarkt zeigte im Mai einige Schwächen, die nun einen Schatten auf eine mögliche wirtschaftliche Erholung in Europa werfen. Quelle: Bloomberg ARBEITSMARKTDATEN ...

Den vollständigen Artikel lesen ...