Frankfurt am Main/ Berlin (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



Die agrarzeitung (dfv Mediengruppe) und die ZEIT veranstalten den 6. Zukunftsdialog Agrar & Ernährung am 4. Juni in den BOLLE Festsälen in Berlin. Themenschwerpunkt in diesem Jahr: "Welche Landwirtschaft wollen wir? Entscheider, Macher, Visionäre beziehen Position". Die Veranstaltung führt mehr als 450 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und von NGOs zusammen, um kontrovers über die Zukunft der Landwirtschaft zu diskutieren. In Diskussionsrunden und Vorträgen werden u.a. folgende Themen aufgegriffen:



- Zukunftsfähige Landwirtschaft - nachhaltig und vielfältig - Artenvielfalt erhalten: Was an den Alarmmeldungen dran ist - und wie wir ihnen begegnen können - Die Sicht der Macher: Fünf Bilder einer zukünftigen Landwirtschaft von jungen Praktikern - Visionen für die Landwirtschaft: Wie innovative Technik Nachhaltigkeit fördern kann - Wertgeschätzte Lebensmittel: Was zählt an der Ladentheke und im Lokal? - Wege zu einer umweltgerechten Landwirtschaft



Mit diskutieren unter anderen, Bundesumweltministerin Svenja Schulze, Nordrhein-Westfalens Agrarministerin Ursula Heinen-Esser, BASF-Vorstandsmitglied Saori Dubourg, Journalist Dirk Steffens, WWF-Geschäftsleiter Jörg-Andreas Krüger, Lidl-Einkaufsleiter Jan Bock.



Pressevertreter sind herzlich eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen.



OTS: agrarzeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73531 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73531.rss2



Pressekontakt: dfv Mediengruppe Unternehmenskommunikation Telefon +49 69 7595-2051 Telefax +49 69 7595-2055 presse@dfv.de http://www.dfv.de