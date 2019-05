Mainz (ots) -



"Eichwald, MdB" geht in die zweite Staffel. In sechs neuen Folgen können die ZDF-Zuschauer Hajo Eichwald und sein Team in die Abgründe der großen Bundestags-Intrigen, in die Wirren der kleinen Kiez-Politik und bis in die tiefsten Tiefen seines Heimatwahlkreises Bochum II, des Landesverbands und der sogenannten Basis begleiten. Die sechs neuen Folgen von "Eichwald, MdB" sind ab Freitag, 14. Juni 2019, in der ZDFmediathek abrufbar und im ZDF-Programm ab 14. Juni 2019 immer freitags, 22.30 Uhr, zu sehen. Zur Einstimmung zeigt das ZDF am Montag, 3. Juni 2019, ab 23.30 Uhr, noch einmal alle vier Folgen der ersten Staffel.



In der zweiten Staffel wagt die Polit-Satire den Schritt aus dem Büro in die vermeintlich reale Welt. "Dorthin, wo die Menschen wirklich sind", wie Eichwald sagen würde. Die Drehbücher stammen wieder von "Eichwald"-Erfinder Stefan Stuckmann, Regie führt erneut Fabian Möhrke. Neben Bernhardt Schütz in der Hauptrolle sind wieder Rainer Reiners, Lucie Heinze, Leon Ullrich, Robert Schupp und Maren Kroymann mit von der Partie.



Berlin 2019: Hajo Eichwald hat es auch in dieser Legislaturperiode wieder in den Bundestag geschafft. Doch lange kann er sich daran nicht erfreuen. Holland wird wegen eines Dopingskandals von der Fußball-EM ausgeschlossen, und plötzlich ist Eichwald als Mitglied des sonst eher verschlafenen Sportausschusses gefragter Interviewpartner. Die Journaille steht bei ihm Schlange, doch ausgerechnet jetzt hat Fraktionschefin Birgit Hanke (Maren Kroymann) für teures Geld eine Kommunikationstrainerin eingekauft, um in einer Art Express-Bootcamp die größten Sorgenfälle der Fraktion für den Kampf gegen Fake News und die neue Rechte fit zu machen.



Und Sorgenfälle gibt es genug: Uwe Bornsen (Robert Schupp), Eichwalds Parteifeind aus der Bochumer Heimat, ist ein Jahr nach dem tödlichen Unfall seiner Frau immer noch in Trauer. Die Fraktion schleift ihn solidarisch mit - aber wie lange noch? Berndt Engemann (Rainer Reiners), Eichwalds alter Weggefährte und Referent, möchte die große Leere in seinem Leben mit seinem Einsatz für einen syrischen Flüchtling füllen. Sebastian Grube (Leon Ulrich), Eichwalds zweiter Referent, versucht das Gleiche bei Tinder - erfolglos. Und Julia Schleicher (Lucie Heinze), Eichwalds Büroleiterin, würde gerne politisch mehr mitarbeiten, ist aber im neunten Monat schwanger und kämpft gleichzeitig gegen Übelkeit, Wadenkrämpfe und das Patriarchat.



