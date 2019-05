Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Wikinger entdeckten die Neue Welt lange vor Kolumbus. Aber auch ein walisischer Prinz und ein afrikanischer König könnten Amerika noch vor dem berühmten Seefahrer erreicht haben. Spekulationen gibt es viele. In "Kolumbus und die wahren Entdecker Amerikas" am Sonntag, 2. Juni 2019, 19.30 Uhr im ZDF, folgt "Terra X" den Spuren von drei Expeditionen, die eines verbindet: Kolumbus könnte von den Amerikafahrten seiner Vorgänger gewusst und von ihrem Wissen profitiert haben. In der ZDFmediathek ist die Dokumentation bereits jetzt unter terra-x.zdf.de zu finden.



Im Februar 1477 reiste Christoph Kolumbus in den Norden nach Thule, das die Forschung heute als Island identifiziert. Hier dürfte er die Sagas der Wikinger kennengelernt und von den Heldentaten Leif Erikssons erfahren haben, der 500 Jahre vor Kolumbus bereits amerikanischen Boden betreten und eine Kolonie gegründet hatte. In Bristol, wo Kolumbus ein Jahr zuvor gewesen war, wird er unvermeidlich von einem walisischen Prinzen namens Madoc erfahren haben, der 300 Jahre vor Kolumbus den Atlantik überquert und im Gebiet des Ohio River eine Burg errichtet haben soll. Kolumbus' letzte Reise, bevor er seine Pläne für den Westkurs nach Indien vorlegte, führte ihn entlang der westafrikanischen Küste bis zur Goldküste, dem heutigen Ghana. Unterwegs hörte er wahrscheinlich von der Expedition des Königs Abubakari II., der arabischen Chroniken zufolge knapp 200 Jahre vor Kolumbus mit 2000 Schiffen nach Amerika gesegelt sein soll.



Zur Dokumentation gibt es auch ein Webvideo, das am Samstag, 1. Juni 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek und am Sonntag, 2. Juni 2019, auf dem YouTube-Kanal "Terra X Natur & Geschichte" https://ly.zdf.de/tl1/ veröffentlicht wird. Alle Filme in der ZDFmediathek und bei YouTube sind zum Embedding mit Verweis auf "Terra X" für alle Interessierten freigegeben. Weitere Informationen: https://ly.zdf.de/Lai/



Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax Pressemappe: https://ly.zdf.de/2ez/



Doku in der ZDFmediathek: https://ly.zdf.de/XxN/



"Terra X" bei YouTube: https://ly.zdf.de/tl1/



"Terra X" bei Facebook: https://facebook.com/ZDFterraX



"Terra X" bei Instagram: https://instagram.com/terraX/



https://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121