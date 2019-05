Am gestrigen Dienstag hat unser Musterdepot Zuwachs bekommen. Wir haben die Aktie von Rocket Internet zum Preis von 22.20 Euro gekauft. Heute notieren die Anteile schon bei über 23 Euro. Das Unternehmen meldet heute, dass sich der Nettobarbestand auf 3.1 Mrd. Euro erhöht hat. Wir hatten bereits am Montag in der Vorstandswoche über Rocket Internet berichtet. In der kommende Ausgabe kommt ein Update ...

