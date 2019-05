Schlüchtern (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Wenn unsere Baufamilien nicht nur begeistert sind von ihrem neuen Haus, sondern auch glücklich über ihre Bauerfahrung mit uns, dann haben wir alles richtig gemacht", sagt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker, zur diesjährigen Auszeichnung des hessischen Fertighausherstellers als "Deutschlands Kundenchampion". "Bei Bien-Zenker arbeiten wir gemeinsam mit unseren Bauherren auf ein Ziel hin: das Haus, das heute und in Zukunft perfekt zu den Lebensumständen unserer Bauherren passt und alle ihre Anforderungen und Wünsche erfüllt. Diese Leidenschaft für dasselbe Ergebnis verbindet uns im Hausbauprozess und danach mit unseren Kunden. Deshalb sind wir so ein gutes Team und deshalb macht Hausbau mit Bien-Zenker Spaß." Der Award bestätigt, dass es Bien-Zenker, als einziger Vertreter der Branche ausgezeichnet, gelingt, durch die Kombination aus hervorragendem Service, Leistung und Leidenschaft Kunden zu Fans zu machen. Bereits zum zwölften Mal verliehen das F.A.Z Institut, die Deutsche Gesellschaft für Qualität sowie das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen 2HMforum in Mainz die begehrte Auszeichnung.



Grundlage für die Kür zu "Deutschlands Kundenchampion" ist eine umfangreiche Kundenbefragung. Deren Kern ist das "Fan-Prinzip", das die relevanten Kriterien für den Unternehmenserfolg abbildet. Erfolgreich ist demnach, wer mit einer ganzheitlichen Sicht auf alle Unternehmensbereiche und -prozesse ein herausragendes Kundenbeziehungsmanagement auf die Beine stellt. Das Fan-Prinzip unterscheidet fünf Kundengruppen: angefangen bei den Fans über die Sympathisanten, die Söldner, die Gefangenen bis hin zu den Gegnern. Mit 55 Prozent Fans und Sympathisanten offenbarten deutlich über die Hälfte der befragten Kunden eine enge Bindung an die Marke Bien-Zenker.



Auch Sven Keller, Leiter des Marketings bei Bien-Zenker, sieht die Arbeit des Unternehmens mit dem neuerlichen Award bestätigt: "Die Ehrung als 'Deutschlands Kundenchampion 2019' fügt sich nahtlos in die Reihe unserer Auszeichnungen für Nachhaltigkeit, Innovationskraft, Qualität und Fairness ein und zeigt einmal mehr, dass Bauherren mit Bien-Zenker einen Partner haben, der in jeder Beziehung zu den Besten gehört."



Über Bien-Zenker



Die Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 110-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. www.bien-zenker.de



OTS: Bien-Zenker GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15185 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15185.rss2 ISIN: DE0005228100



Pressekontakt: Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.de