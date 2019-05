Agrana präsentiert auf der internationalen Lebensmittel-Fachmesse IFT Food Expo in New Orleans (3. - 5. Juni 2019, Stand 2159) Neues aus seinem Produktsortiment im Fruchtzubereitungs- sowie im Stärkebereich. Auf der Fachmesse mit jährlich rund 17.000 Besuchern aus aller Welt werden viele Innovationen im Lebensmittelsektor vorgestellt. CEO Johann Marihart: "Wir freuen uns sehr, unsere Produkte auf einer der wichtigsten Messen für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie in den USA zu präsentieren. Nicht nur auf Grund unseres innovativen und vielfältigen Portfolios bei Fruchtzubereitungen -hergestellt in unseren vier amerikanischen Fruchtzubereitungswerken -, sondern auch durch unsere führende Rolle bei Bio-Stärken und GVO-freien Stärken ...

