BNP Paribas -8.23% richindustries (RICHI3): Kauf 3 Stück. Wiederanlage Dividende. (29.05. 11:00) >> mehr comments zu BNP Paribas: www.boerse-social.com/launch/aktie/bnp_paribas Bechtle -7.96% MrTecDAX (MTDSMCAP): Bechtle heute Ex-Dividend, jedoch mit deutlich grösseren Abschlägen. Die Hauptversammlung brachte nichts Unerfreuliches zur Sprache, daher wohl auch hier ein Fall von "Sell on good News". Ich kaufe dauer heute wieder ein paar Stücke zu. (29.05. 09:57) >> mehr comments zu Bechtle: www.boerse-social.com/launch/aktie/bechtle_ag Varta AG 2.50% Saftman (TRENDDE): Varta kratzt bereits an der 70% Gewinn Marke seit Kauf. Und das in einem wieder unter Druck kommenden ...

