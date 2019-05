Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl der Arbeitslosen steigt im Mai überraschend an

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im Mai überraschend deutlich ungünstiger entwickelt als erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, stieg die Arbeitslosenzahl um 7.000 Personen. Damit sind nun 2,236 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 4,9 Prozent. Saisonbereinigt ist die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat um 60.000 gestiegen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang um 8.000 Personen erwartet.

DIW sieht trotz Wachstumsverlangsamung ordentliches Wachstum

Das deutsche Wirtschaftswachstum hat sich verlangsamt, aber es ist dank der Binnenkonjunktur nach Ansicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) insgesamt noch immer "ordentlich". Im zweiten Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt um etwa 0,25 Prozent gegenüber den drei vorangegangenen Monaten gestiegen sein, als die Wirtschaft um 0,4 Prozent gewachsen war. Das von dem Institut erhobene Konjunkturbarometer liegt im Mai unverändert bei 99 Punkten.

Zahl der Neubauwohnungen leicht gestiegen

Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen ist vergangenes Jahr leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) erklärte, nahm die Zahl der fertigen neuen Wohnungen um 1.100 auf 285.900 zu. Das war ein Plus von 0,4 Prozent und zudem der höchste Stand seit 2002. Am stärksten war der Zuwachs bei den Mehrfamilienhäusern. Immobilienverbände wollen trotz des andauernden positiven Trends jedoch keine Entwarnung geben.

Frankreichs Wirtschaft wächst im ersten Quartal etwas schwächer

Die französische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2019 etwas verhaltener gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Statistikbehörde Insee bestätigte damit die vorläufige Meldung vom 30. April. Im vierten Quartal 2018 hatte das BIP-Wachstum revidiert 0,4 (bisher: 0,3) Prozent betragen.

EZB: Wachstumsverlangsamung kann Finanzmarktvolatilität erhöhen

Die Europäische Zentralbank (EZB) betrachtet eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums als potenzielles Risiko für die Finanzstabilität. In ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht warnt die EZB außerdem vor den Risiken, die von der hohen Verschuldung von Unternehmen und Staaten sowie von der geringen Profitabilität der Banken ausgehen. "Sollten die Abwärtsrisiken für den Wachstumsausblick eintreten, könnten sich daraus Risiken für die Finanzstabilität ergeben", sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos.

EZB-Vize sieht niedrige Zinsen nicht als Stabilitätsrisiko

Die niedrigen Leitzinsen im Euroraum stellen nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) kein Risiko für die Finanzstabilität dar. Wie aus dem aktuellen Finanzstabilitätsbericht der EZB hervor geht, sieht die Zentralbank vielmehr ein niedrigeres Wirtschaftswachstum als Hauptrisiko für das Finanzsystem an, was gegen höhere Zinsen spricht. In der Pressekonferenz zur Vorstellung des Berichts begrüßte EZB-Vizepräsident Luis De Guindos die Aktivierung des antizyklischen Kapitalpuffers in Deutschland.

EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 1,399 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 1,399 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 16 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,080 Milliarden Euro mehr an Liquidität.

EZB teilt bei Dollar-Tender 17 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen wie in der Vorwoche 17 Millionen US-Dollar an eine Bank zugeteilt. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,90 (zuvor: 2,88) Prozent.

Esma rückt von Handelseinschränkung für britische Aktien ab

Die für die Wertpapier- und Marktaufsicht zuständige European Securities and Markets Authority (Esma) ist von einem Plan abgerückt, der Investoren davon abgehalten hätte, Aktien einiger der größten britischen Unternehmen in London nach einem No-Deal-Brexit zu handeln. Die Esma teilte mit, dass sie die Pläne zur Einschränkung des Handels mit 14 britischen Aktien fallen lassen werde, darunter große Unternehmen wie Royal Dutch Shell, Vodafone Group und Astrazeneca.

Singapurs Zentralbank weist Währungsmanipulationen von sich

Die Zentralbank von Singapur hat erklärt, dass sie keine Währungsmanipulationen betreibt, um "einen Exportvorteil zu erlangen oder einen Leistungsbilanzüberschuss zu erzielen". Singapurs Geldpolitik - die sich auf den Wechselkurs konzentriert - ziele immer darauf ab, die mittelfristige Preisstabilität zu gewährleisten, und werde dies auch weiterhin tun, hieß es in einer Erklärung.

Schneider fordert Nahles-Kritiker zur Kandidatur auf

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, hat Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles in ihrer Entscheidung unterstützt, die Wahl des SPD-Fraktionsvorsitzes vorzuziehen, und erwartet bei der Abstimmung am kommenden Dienstag eine "sehr starke" Mehrheit für Nahles. Im ARD-Morgenmagazin forderte Schneider die Kritiker der Partei- und Fraktionsvorsitzenden dazu auf, sich als Gegenkandidaten für die Fraktionsspitze zu stellen.

Union fordert von Scholz Zustimmung zu Gebäudesanierungsbonus

Die Union hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vor der anstehenden Sitzung des Klimakabinetts dazu aufgefordert, den Weg für die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung zu ebnen. "Wir brauchen dringend einen Steuerbonus für die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden. Dafür muss der Bundesfinanzminister endlich den Weg freimachen", sagte Unionsfraktionsvize Georg Nüsslein der Rheinischen Post.

Scheuer nennt Klimaschutzmaßnahmen für Verkehrsbereich

Das Bundesverkehrsministerium hat 50 Maßnahmen vorgeschlagen, die Deutschland beim Einhalten seiner Klimaschutzziele und bei der Reduktion des Treibhausgasausstoßes helfen sollen. Damit will das Ministerium bis 2030 die Emissionen um 55 Millionen Tonnen senken. Denn besonders der Verkehrssektor gehört mit seinen jährlichen Kohlendioxidausstoß von 163 Millionen Tonnen zu den großen Klimasündern in Deutschland.

Reserven der Arbeitslosenversicherung steigen deutlicher - Zeitung

Trotz der Beitragssenkung durch die große Koalition erwartet die Bundesagentur für Arbeit (BA) laut einem Medienbericht ein schnelleres Wachstum der Reserven der Arbeitslosenversicherung als bisher angenommen. Nach dem neuen Finanzbericht der BA steige die Rücklage in diesem Jahr statt um 0,8 um 1,6 Milliarden Euro auf dann 25,1 Milliarden Euro, berichtete die Bild-Zeitung. Bis 2023 würden die Reserven dann voraussichtlich auf 31,4 Milliarden Euro wachsen.

China bringt im Handelsstreit mit Trump Seltene Erden ins Spiel

Im Handelskonflikt mit der US-Regierung hat China mit möglichen Einschränkungen beim Export von Seltenen Erden einen neuen Trumpf ins Spiel gebracht. Mit einem Handelskrieg riskierten die USA, ihre Versorgung mit Materialien zu verlieren, die "entscheidend für die Aufrechterhaltung ihrer technologischen Stärke" seien, kommentierte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Staatszeitung Global Times warnte, China könne die für zahlreiche Hightech-Produkte notwendigen Metalle "als Waffe" benutzen.

Kushner wirbt in Marokko für seinen Nahost-Friedensplan

Auf der Suche nach Verbündeten für seinen angekündigten Nahost-Friedensplan ist US-Präsidentenberater Jared Kushner am Dienstagabend mit Marokkos König Mohammed VI. zusammengekommen. Bei den Gesprächen im Königspalast von Rabat sei es neben der "strategischen Partnerschaft zwischen den USA und Marokko" auch um die "Entwicklungen im Nahen Osten" gegangen, sagte ein Palastsprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Bolton: Teheran "fast sicher" hinter Angriff auf Schiffe vor Küste der Emirate

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, hat den Iran für die jüngsten Angriffe auf zwei Öltanker und zwei weitere Schiffe vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate verantwortlich gemacht. Die Schiffe seien durch "Seeminen, fast sicher aus dem Iran", beschädigt worden, sagte Bolton vor Journalisten in Abu Dhabi.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden 1Q BIP +0,6% gg Vorquartal

Schweden 1Q BIP +2,1% gg Vorjahr

Schweden 1Q BIP PROGNOSE: +0,2% gg Vorquartal

Schweden 1Q BIP PROGNOSE: +1,7% gg Vorjahr

US/MBA Market Index Woche per 24. Mai -3,3% auf 411,5 (Vorwoche: 425,6)

US/MBA Purchase Index Woche per 24. Mai -1,4% auf 259,4 (Vorwoche: 263,0)

US/MBA Refinance Index Woche per 24. Mai -6,0% auf 1.255,4 (Vorwoche: 1.334,9)

