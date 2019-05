Nach einer Gewinnsteigerung im ersten Quartal peilt die DZ Bank für das Gesamtjahr ein besseres Ergebnis als 2018 an. Mit 548 Millionen Euro vor Steuern übertraf das genossenschaftliche Spitzeninstitut in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres das Ergebnis des Vorjahreszeitraums (437 Mio Euro) um ein Viertel, wie Co-Chef Uwe Fröhlich laut Redetext bei der Hauptversammlung am Mittwoch in Frankfurt ausführte. Getragen sei dies "von einer stabilen operativen Entwicklung in allen Konzerngesellschaften".

Die Entwicklung sei in der Gesamtbetrachtung umso mehr überzeugend, "da sich die konjunkturelle Lage in Deutschland - insbesondere aufgrund eines schwächeren außenwirtschaftlichen Umfelds - im Auftaktquartal 2019 kaum verbessert" habe, sagte Fröhlich. "Vor diesem Hintergrund rechnen wir für das Geschäftsjahr 2019 mit einem leichten Ergebnisanstieg, so dass wir uns voraussichtlich am unteren Ende unserer nachhaltigen Ergebnisspanne von 1,5 bis 2 Milliarden Euro bewegen werden." Schon zu Zeiten von Vorgänger Wolfgang Kirsch war diese Spanne für den Vorsteuergewinn die Zielmarke. Zum 1. Januar hatte die Doppelspitze Uwe Fröhlich/Cornelius Riese übernommen.

Im vergangenen Jahr hatten die Turbulenzen an den Kapitalmärkten Spuren in der Bilanz der DZ-Bank-Gruppe hinterlassen. Das Vorsteuerergebnis verringerte sich binnen Jahresfrist von 1,81 Milliarden auf 1,37 Milliarden Euro. Nach Steuern verdiente die Gruppe 918 Millionen nach knapp 1,1 Milliarden Euro ein Jahr zuvor.

Zur DZ-Bank-Gruppe gehören die Fondsgesellschaft Union Investment, die Bausparkasse Schwäbisch Hall, die R+V Versicherung, aber auch der zuletzt unter der Schiffskrise leidende Transportfinanzierer DVB./ben/DP/jha

