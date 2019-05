Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wie schwer es ist, langfristig mit dem Rauchen aufzuhören, weiß jeder, der es bereits einmal versucht hat. Die Rückfallquote? Enorm hoch! Der Weltnichtrauchertag am Freitag (31.05.) ist für viele ein Anlass, gänzlich auf Zigaretten zu verzichten. Bei weiterhin über 20 Millionen Rauchern in Deutschland wird deutlich: Die Problematik des Themas könnte nicht aktueller sein. Um Abhilfe zu schaffen, unterstützt die BKK Mobil Oil den Online-Gesundheitskurs von NichtraucherHelden.de.



Der Kurs ist eine unschlagbare Dreier-Kombination aus intensiver Vorbereitung, professioneller Unterstützung und starker Community. "Die Teilnehmer lernen, wie sich Sucht und Entzug auswirken und wie sie mit ihrem Verlangen nach einer Zigarette umgehen können. Dafür nehmen wir uns rund zehn Tage Zeit", erklärt Andy Bosch, Co-Founder und Geschäftsführer von NichtraucherHelden.de. "Das Erfolgsgeheimnis unseres Online-Kurses liegt in der umfangreichen Vorbereitung."



Im Anschluss folgt der eigentliche Rauch-Stopp - tägliche Coaching-Videos, Übungen, Unterstützungsmaterialien und ein reger Austausch innerhalb der Community inklusive. Das Ziel des Kurses: in zehn bis 17 Tagen zum NichtraucherHelden. Für die Nachbetreuung nimmt sich das Team um Andy Bosch weitere drei Wochen Zeit. Denn: "Aufhören ist einfach. Die Kunst liegt jedoch darin, rauchfrei zu bleiben." Dazu brauche es laut Bosch Monate und Jahre - ein Zeitraum, in dem die NichtraucherHelden.de-Community als Unterstützung bleibt.



Die BKK Mobil Oil begleitet in ein gesünderes Leben



"Wir betrachten die Rauchentwöhnung als ein extrem wichtiges Thema für die Versicherten. Zwar können wir niemanden überzeugen, Nichtraucher zu werden - aber wir können auf diesem schwierigen Weg unterstützen", so Ansgar Krümpelbeck, Leiter Prävention und Gesundheitsförderung bei der BKK Mobil Oil. Bis zu 100 Prozent der Teilnahmegebühr von NichtraucherHelden.de bekommen die Versicherten daher erstattet. Die einzigen Voraussetzungen? Mindestens 80 Prozent der Gesundheitskurse müssen wahrgenommen werden und Kursleiter sowie -konzept durch die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifiziert sein.



Weitere Informationen zu den Kursen und den Link zur Anmeldung finden Sie auf https://www.bkk-mobil-oil.de/nichtraucherhelden.



OTS: BKK Mobil Oil newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53836 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53836.rss2



Pressekontakt: BKK Mobil Oil Pressestelle Constanze Kleint Telefon: 040 3002-11412 E-Mail: pressestelle@bkk-mobil-oil.de



fischerAppelt, relations Jessica Eschenbach Telefon: 040 899699-569 E-Mail: Jessica.Eschenbach@fischerappelt.de